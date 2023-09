César Hinostroza: Congreso aprobó denuncia constitucional contra exjuez supremo

"En algunos casos, no en todos, no se respetan los derechos fundamentales de las personas. Soy víctima de la presión mediática y de gente que me ha querido sacar del Poder Judicial para capturar las instituciones. Y justamente esa gente que me sacó como se dice 'Dios tarda, pero no olvida'. Ahora está siendo sometido a lo mismo", argumentó.