César Hinostroza solicitó variación de prisión preventiva

“¿Qué va a pasar si es que no me permiten defender o ejercer mi profesión? Ojo, que no solamente en mi caso, yo puedo defender mañana o pasado, en teoría, a cualquier ciudadano. Si se me impide ejercer mi profesión, se viola mi derecho al trabajo, a la vida, a la integridad física para ganarme el sustento. La resolución de la Junta Nacional de Justicia es inejecutable porque yo he sido destituido hace seis años”, sostuvo en la audiencia que estuvo a cargo del juez Juan Carlos Checkley del Juzgado Supremo de Investrigación Preparatoria.