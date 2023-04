Congresista Alfredo Azurín: “Policías se sienten desmoralizados porque el sistema judicial no está haciendo su trabajo”

De igual modo, resaltó que la Policía Nacional tiene la capacidad para poder realizar las investigaciones y de enfrentar a la delincuencia, pero “se sienten desmoralizados cuando el sistema judicial no está haciendo su trabajo como debe ser”, incluso dijo en un momento que “se ha desmantelado a la policía y no le dan los recursos, pero al Ministerio Público le han dado recursos y no hace su trabajo como debería ser”.