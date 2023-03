Congresista Darwin Espinoza sobre allanamientos: "Creo que más parece un show"

Sin embargo, dijo que no tiene ningún problema con que se le investigue, pero criticó la actuación y espera que los responsables informen respecto a los avances en las investigaciones. "Quien no tiene nada irregular, no tiene nada que ocultar; pero creo que más parece un show y que después de ello esperemos que se den los resultados, hace seis meses se hicieron allanamientos a las viviendas y oficinas de seis congresistas ¿y por qué no se informa de lo que se ha encontrado?, ¿por qué no se muestra si hay una implicancia o una irregularidad de parte de estos primeros seis congresistas involucrados?", refirió.