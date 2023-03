Congresista Edwin Martínez tras allanamiento: "Quien nada debe, nada teme, me allano a cualquier tipo de investigación"

De igual modo, señaló que en ningún momento exigió o solicitó algo irregular. "Nunca he pedido ni he recibido nada que no sea legal, yo cuando he ido a Palacio he ido con la sana motivación de poder ayudar, a gestar [...] Cada que alguien, un alcalde, un gobernador regional quiera que intermedie para que un ministro los atienda, tendré que estar ahí, sino ¿para qué me han elegido?", dijo Edwin Martínez.