Congresista Francis Paredes minimizó incidente con María del Carmen Alva

"(Ella dijo) que solo faltaban pocos votos. Creo que ella tenía toda la razón (...) ¿Se siente agredida? Para nada, no. ¿La va a denunciar? No tendría por qué. Definitivamente, no. Hay que entender que cada uno tiene diferentes formas de expresarse", aseguró la legisladora del Bloque Magisterial.