Congresista Sigrid Bazán respondió por incidente en la Municipalidad de Comas

"Yo no fui abucheada. Hay una señora que me grita 'terrorista' en un contexto en que no cabe en absoluto ese adjetivo, ese insulto, esa injuria [...] Es una señora cercana al partido del alcalde, que ha trabajado en la municipalidad [...] Yo creo que a esa señora la ha mandado el alcalde", aseguró la parlamentaria.