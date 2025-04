Desde el Legislativo, la parlamentaria del Bloque Democrático Popular reconoció que el pedido es una herramienta legítima, aunque opinó que no es el camino adecuado cuando se trata de enfrentar a la justicia por delitos imputados.

“Está en su derecho. Es algo que a mí me parece lo correcto cuando se trata de enfrentar delitos que no ha cometido. Entiendo que el mecanismo de pedir asilo es parte del derecho de una persona”, expresó Bazán ante la prensa.

Sin embargo, matizó su postura señalando: “Huir no me parece lo correcto. Yo no huyo de mis problemas, y mucho menos cuando se trata de delitos cometidos. Podría hacerlo, lo puede hacer, lo ha hecho”.