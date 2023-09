Contraloría recomendó no recibir vacunas monovalentes contra la COVID-19

"No diría que soy alarmista, yo diría que soy realista. Hay un severo problema de las capacidades de ejecución de gasto en todo el Estado y, ahora, particularmente, en el fenómeno del Niño [...] La Contraloría ha identificado que la gran mayoría, en un operativo que hemos hecho, no tiene planes no tiene planes de contingencia, ni de prevención y, entonces, eso no es solo problema del gobierno actual, sino de la cultura institucional del país donde no existe la prevención", advirtió el titular de la Contraloría.