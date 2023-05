Daniel Maurate: "Pedro Castillo instaló un discurso de blancos y cholos"

"Hay problemas en el fraseo, en la redacción del informe que no son afortunados, pero tampoco siento que sea de mala fe (...) Yo pienso que tiene algo de sesgado, no es todo, pero tiene algunas cosas. No esta direccionado. Y te digo que tiene algo de sesgo porque hay un representante del presidente mexicano que tiene ya su percepción que Pedro Castillo es mandatario", argumentó.