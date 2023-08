Darwin Espinoza aseguró que se mantiene como vocero: "No tengo que renunciar"

“Yo no tengo por qué renunciar. He sido electo por la mayoría de la bancada, ha sido un proceso transparente y no tengo que hacerlo. Algunos han renunciado por capricho, sobre todo los que perdieron, y los demás han renunciado por cierta presión de aquellos que perdieron. Vamos a conversar con los congresistas renunciantes para que reevalúen su renuncia y puedan quedarse en la bancada”, agregó.