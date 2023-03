Delia Muñoz conversó sobre su candidatura a Defensora del Pueblo presentada por Fuerza Popular

Sobre cómo hacer para llegar a los demás congresistas y brinden su apoyo para poder hacer realidad su elección. "Yo espero poder lograr algún tipo de aceptación que permita contar con ese apoyo político, la ventaja que tengo es que hace años no defiendo a nadie en un proceso, no tengo ningún interés a mis espaldas, por eso es que puedo opinar e investigar a mi libre voluntad y lo segundo es que al estar vinculada a la academia conozco los problemas que el país atraviesa, en estos cuatro últimos años he asesora más de 40 tesis que me permite conocer cada punto de la realidad en su punto crítico, y eso permitirá en su momento que al conversar con los congresistas les pueda explicar todo lo que se puede hacer desde la Defensoría del Pueblo para hacer realidad las políticas públicas", declaró.