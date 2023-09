Digna Calle no quiere volver al Congreso: "No puedo sentarme con esa mayoría que está de espaldas al pueblo peruano"

“Todo es posible. Yo no le temo al Congreso. Me interesa lo que la población piense de mí. No me interesa lo que piensan mis colegas. Yo he pisado demasiados callos ahí, así que no me extrañaría que me inhabiliten. Cuando yo fui vicepresidenta me di cuenta todas las cosas que se hacen en beneficio personal, en beneficio partidario. Ahí es donde yo digo, no esto no puede seguir, tanto así que yo me opuse a un aumento salarial que pretendían hacerse los congresistas porque ya tiene un buen sueldo bien pagado, frente al sueldo mínimo de todos los peruanos, sería una cachetada. Me opuse al pago extra por la ampliación de la legislatura, pretendía cobrar aparte del sueldo que ya habían cobrado, no era necesario, me opuse a los viajes indiscriminados, eso ya parecía una agencia de viajes, todos viajan a países que el peruano no sabe ni siquiera que existen, ¿a que viajan?, ¿en esta coyuntura era necesario? Ahí yo pisé callos, a varios los he dejado con las maletas hechas, ya a punto de viajar, redujimos eso”.