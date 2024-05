Dina Boluarte: Fiscal de la Nación presentó denuncia constitucional contra la presidenta por caso Rolex

"El entonces ministro de Economía Contreras me llamó a principios de año a su oficina para solicitarme mi renuncia al cargo, debido a varias razones, entre las que destacó que era muy sólida y fuerte en el tema técnico, pero no estaba alineada a su gestión que tenía que estar convenciéndome la mayoría de las veces de algunas políticas, pero que principalmente me solicitaba la renuncia por motivos políticos porque el equipo de la presidenta de la República no estaba contento con mi trabajo", respondió Camacho.