Dina Boluarte: Ingreso a Kuélap será gratuito todo el 2023

“Hemos visto que, si no damos la entrada al turismo, si no empezamos a mover la economía, no vamos a ir avanzando. Por eso a partir de este sábado aperturamos parcialmente la ciudadela de Kuélap. Parcialmente, porque tenemos que seguir trabajando en la protección y el cuidado, viendo los drenajes que pueda eliminar el agua y así evitar que se dañe la muralla y siga desmoronándose. La parte intacta tiene parantes que soportarán sin dañar la estructura”, dijo.