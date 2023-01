Dina Boluarte sobre intervención a San Marcos: "Pido disculpas a los alumnos"

Agregó que luego de la intervención a San Marcos no se presentaron heridos, pero se siguió el debido protocolo. "Han sido identificados, llevados a las dependencias policiales y luego han sido liberados, pero la policía intervino en resguardo de la propia vida de los estudiantes que estaban dentro de la universidad porque no se sabía quienes habían ingresado y no podíamos garantizar qué podía pasar dentro de la universidad", declaró Boluarte.