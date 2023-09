Director del Instituto Peruano de Economía: "Tenemos que abrir Petroperú a capital privado"

"Tenemos que abrir Petroperú a capital privado [...] Porque si salen hoy a tratar de vender la empresa, ¿quién te va a pagar? Es una empresa que no controla bien o las cuentas no están claras. Ahora, ni siquiera, tiene sentido vender una parte, porque los montos no te dan. Primero tienen que sanear las cuentas financieras y hacerlas más transparentes", señaló Macera.