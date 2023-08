Director de la Región Policial Lima niega haber sido beneficiado con ascensos irregulares

“Estos hechos que están saliendo publicados, quien tendría que responder, son los mismos que están publicando. Nunca he sido investigado ni citado por el Ministerio Público en calidad de investigado. Me sorprende, y a mi familia y amigos. Sé que hay un grupo de oficiales que están siendo investigados y actualmente no tienen cargo. La Fiscal de la Nación no puede denunciarme, no tiene el nivel de denunciar a un general. No niego, porque negar significa que he contradicho algo que se ha hecho, no se ha realizado, no conozco ni me conocen los involucrados. A mi me sorprende esta situación”, sostuvo en declaraciones a Canal N durante su participación en un operativo en San Isidro.