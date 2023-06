Edward Málaga sobre de ministra de Salud: "No debe mantenerse en el cargo"

“Con la crisis del dengue ya se evidencia que en el sector Salud no tenemos la eficiencia que deberíamos tener. Es momento que el Congreso la posición firme de ayudar a que se visibilicen las fallas y se corrijan. Yo pienso que no debe continuar [Rosa Gutiérrez]. Yo pienso que su formación profesional, su perfil, da para otro tipo de cargo en el sector salud, pero no para una alta responsabilidad”, dijo.