Edwin Martínez: La Fiscal de la Nación debe someterse a cualquier tipo de investigación

“No conozco al coordinador parlamentario del Ministerio Público y no conozco al señor Villanueva, no sé porque mi nombre figura ahí [chats de WhatsApp]. Conmigo nadie negocia votos, ni siquiera con miembros de la bancada. Si se tuviese que hacer una investigación, me someto a cualquier tipo de investigación”, sostuvo en diálogo con Canal N.