Edwin Martínez sobre Acción Popular: "Posiblemente habrán más renuncias"

“Yo he decidido que no necesito tener una comisión para seguir haciendo la labor parlamentaria. No merecería el partido tener una facción rebelde, podría generarse una nueva bancada, pero tampoco participaría. Hay algunos con quienes tengo alguna afinidad por el pensamiento Belaunde, como Wilson Soto, Kike Alva, Maricarmen Alva, Silvia Monteza, Karol Paredes. Pero, repito, para que seamos conciliadores, debemos tener voluntad, decencia y sencillez que tenía el presidente Belaunde. Nunca ha habido una crisis así en ninguna de las bancadas de Acción Popular, nunca ha habido tanta vanidad, tanta ansiedad de poder”, dijo en el programa Hora y Treinta de Canal N.