Ejecutivo: Sin datos oficiales sobre paradero de Ilan Heredia

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén , se pronunció este miércoles sobre el paradero de Ilan Heredia Alarcón , hermano de la ex primera dama Nadine Heredia , quien se encuentra prófugo tras haber sido condenado a 12 años de prisión por el delito de lavado de activos agravado .

En conferencia de prensa, Adrianzén aseguró que el Ejecutivo no ha recibido información oficial de ningún país respecto al paradero de Heredia. “No tenemos ninguna noticia, ni de Brasil ni de otro país, sobre un asilo u otra situación”, enfatizó.

Poder Judicial emitió orden de captura internacional

Según la Fiscalía, el hermano de la ex primera dama se encontraría en Brasil, lo que motivó la emisión de la alerta internacional.

Adrianzén indicó que no existe injerencia del Ejecutivo

Adrianzén hizo una distinción entre la figura de Ilan Heredia y la de Nadine Heredia. Indicó que, a diferencia de la ex primera dama, su hermano no mantenía ningún tipo de relación con el Poder Ejecutivo. “Él no tenía un vínculo directo con el gobierno. Su situación es distinta a la de la señora Heredia, quien sí estuvo cercana al entorno del poder”, explicó.