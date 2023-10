Elmer Cuba: "El tercer trimestre de la economía no viene bien"

“Para ser justos, el programa ‘Con Punche, Perú’ es un programa keynesiano de estímulo fiscal, y sin él pudimos haber caído más. Tampoco tenemos espaldas fiscales ilimitadas, es un impulso fiscal acotado. El ministerio de Economía es un jugador dentro de un equipo dentro de un gobierno que no es popular. No solo no aprueban a la presidenta y al Congreso, sino además la mayoría de peruanos quiere adelantar las elecciones”, dijo en Hora y Treinta de Canal N.