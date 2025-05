El ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer , aclaró que las alertas emitidas por el gobierno de Estados Unidos hacia sus ciudadanos sobre ciertas zonas del Perú no deben interpretarse como una desautorización para el turismo en el país.

Estas recomendaciones, conocidas como travel advisories, permiten al gobierno norteamericano cubrir responsabilidades legales, pero no deben ser malinterpretadas como un juicio general sobre la situación del país. El mensaje, precisó Schialer, se dirige más a informar que a alarmar.

Schialer afirmó que ha sostenido conversaciones con Lisa Kenna Perkins, encargada de negocios de la embajada de Estados Unidos en el Perú. En dicho diálogo, se confirmó que las alertas no tienen como finalidad desincentivar el turismo, sino asegurar que los viajeros estén bien informados.

“El Perú no ha sido calificado como un país al que no se debe viajar. Ese no es el mensaje que se quiere transmitir”, subrayó el canciller, descartando cualquier interpretación alarmista sobre la seguridad nacional.