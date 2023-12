Enfermedades de Alberto Fujimori

Horas antes de su primer indulto el 24 de diciembre del 2017, Alberto Fujimori sufrió una taquicardia y fue trasladado a la clínica Centenario en el distrito de Pueblo Libre. Pero nueve meses después, cuando la justicia declaró inaplicable su indulto, desde una cama en la misma clínica, Fujimori pedía al gobierno que no lo maten, “no me condenen a muerte, ya no doy más”.