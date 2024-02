Alberto Fujimori: "Estoy bien alejado de la política"

Al consultársele sobre la coyuntura actual y las declaraciones de Jaime Villanueva, exasesor de la suspendida Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que involucran al partido Fuerza Popular, evitó pronunciarse. "Estoy bien alejado de la política, yo estoy más concentrado en mi salud. Me abstengo de opiniones. Ningún tema político, ya me he olvidado", dijo emitiendo una sonrisa.