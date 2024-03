Ezio Oliva ¿Cuáles fueron los tres momentos más difíciles en su vida?

“Cuando la vida me estaba sonriendo un poco me pasa lo del video que me vuelve a tumbar, lo del video íntimo que fue un delito y que, además ya pasó todas las instancias legales y lo gané todo. No voy a entrar en detalles porque no me interesa entrar en detalles la gente conoce perfectamente la historia, pero gané todo y esa reparación civil la doné a una ONG porque ese proceso fue tan duro para mí, yo no tenía absolutamente ningún interés, quería solo cerrar la etapa porque se dijo mucho como se dice siempre cuando pasan cosas, se dijo mucho, desde que yo había grabado sin consentimiento, se dijo que yo era un enfermo. Y me afectó emocionalmente porque recién comenzaba mi negocio y mi negocio era sentarme con la gente y darle la cara y qué cara iba a dar si estaban pasando eso por todos los WhatsApp, redes sociales y la prensa y era muy duro y en esa etapa se me intensifica el tema de la ansiedad”, manifestó el artista.