Fiorella Rodríguez contó cómo conoció al padre de su hija

“Yo estaba saliendo de una relación anterior, y había un chico español que me respondía mis historias de una manera muy linda y respetuosa, pero como estaba saliendo de esa relación, solo le decía ‘gracias’ y no daba más pie. Al principio, pensé que era un perfil falso porque me parecía extremadamente guapo, pero cuando vi su Instagram y la agencia de modelos para la que trabajaba en Europa, me di cuenta de que era real", explicó.