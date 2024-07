Saskia Bernaola y su esposo Leandro Mikati compartieron detalles de su matrimonio en ‘La Linares’

“El sistema nos fue mostrando que no era para nosotros, había muchas cosas que no eran compatibles. Nuestra hija Uma empezó a actuar desde muy chiquitita, hacía funciones de teatro, terminaba de trabajar y se dormía a la 1 de la mañana, y ese sistema no era para nosotros, porque además estudiar en casa es el doble de esfuerzo”, manifestó Saskia.