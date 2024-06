Viviana Rivasplata se presentó en ‘La Linares’ de Canal N

“Yo sufrí mucho para tener hijos, yo tuve muchas pérdidas, tuve varias pérdidas que me afectaron mucho porque no es sencillo pasar por estar ilusionada, escuchar los latidos del corazón y de repente (...) lo siento, o sea, ha sido un proceso muy difícil. Antes del primero y después del primero y he estado en tratamientos para tener digamos una reproducción asistida, he estado con tratamientos hormonales, In Vitro, he congelado óvulos, he congelado embriones. Al final, mis dos hijos nacieron de manera natural y más bien, yo tenía tres embriones de los cuales uno era compatible con la vida, me lo implantaron el año pasado, no funcionó y ya estamos”, reveló Viviana.