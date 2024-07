"Y antes de morir este señor Erick Tait, que yo nunca le tuve ningún sentimiento, lo conocí. Eso fue horrible porque un padre biológico que abandona a sus hijos, después te quiere conocer y lo primero que hace es hablar mal de tu mamá ¡Ay! Yo lo cuadré, sabes qué le dije: 'Lo que tú quieras de mi mamá, que me trató mal y cualquier cosa, pero fue la única que se fajó, me crio y soy gracias a ella lo que soy. A ti no, porque ni siquiera te diste la molestia de mandar un sol y mi mamá tuvo que ser lavandera, cocinera (...)'. Me dio un sobre que hasta ahora lo tengo y me dijo: 'Bueno yo me fui porque tu mamá me había mentido y en vez de tener un hijo tenía dos' ¿Qué estaba tratando de insinuar que mi mamá era cuatro letras o qué? Yo me levanté y me fui", sostuvo la excongresista.