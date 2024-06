Carlos Cacho a Verónica Linares: “No me arrepiento de nada”

“La sexualidad es un derecho, pero no te vas a meter con los niños. ¿A dónde va? Tienes que ponerle un hasta aquí nomás al LGTBIQ+ ¡y ya está! ¿Más? Más es cualquiera y no hay filtro. Con el ‘más’ no hay filtro. No me gustó y lo digo de frente. Yo he estado en lugares donde he salido corriendo, llorando y diciendo ‘¡Perdóname, Dios mío!’. He estado en lugares donde he salido corriendo, me he parado, le he dicho al taxista ‘¡Pare!’, he parado en una iglesia y he rezado dos Padrenuestros, y le he dicho al señor: ‘Continúe el camino’ (…) y no voy a entrar en detalles”, agregó el maquillador.