Nataniel Sánchez conversó con Verónica Linares sobre la mala relación con su padre

“Yo no tengo relación con mi papá hace muchos años ya. Yo decidí no tener relación con mi papá porque mi papá no se relacionaba conmigo de manera sana y yo aprendí que nadie tiene derecho a hacernos daño ni siquiera nuestros padres” reveló la actriz, quien además sostuvo que a causa del divorcio de sus padres, a los 8 años, tuvo que llevar terapia por espacio de 12 años.