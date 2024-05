Fernando Rospigliosi: “Una vacancia no resuelve una crisis política"

“Una vacancia no resuelve una crisis política, sino que la empeora, porque no hay vicepresidentes; asumiría la Presidencia de la República el presidente del Congreso, el señor Soto. Y ahí vendría, sin duda, una discusión. ¿Se convoca a elecciones presidenciales para completar el período hasta el 2026? Nos metemos en una crisis peor de la que se quiere resolver. Este gobierno es pésimo, la señora Boluarte está metida en cosas muy oscuras que no ha explicado y que tendrá que explicar en algún momento. El día que termine su gobierno, sin duda, se va a ver en serios problemas”, remarcó.