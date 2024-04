Fernando Tuesta descartó irregularidades en su contratación en el JNE

"Yo he sido miembro de la comisión consultiva de la Comisión de Constitución del Congreso, probablemente los legisladores no lo saben, del 2005 y 2021. Además, fue contratado por el mismo Congreso como asesor en materia electoral de la Subcomisión de Reforma Electoral de 2012. También he sido asesor del JNE y en la ONPE e hice informes en la Defensoría", detalló.