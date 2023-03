Flavio Cruz sobre Puno: "Quien sembró el mensaje separatista fue Dina Boluarte"

"Creo que quien sembró, de manera irresponsable, ese mensaje separatista fue Dina Boluarte cuando dijo que Puno no era el Perú. Más allá de eso, los puneños como mi persona somos peruanos. Por eso a mí me afecta cuando nos quieren relacionar con Bolivia (...) Puno le está reclamando a Lima. Le está pidiendo justicia social (...) Ese puente del diálogo no se está dando porque faltan depurar algunos mensajes marginales. Como que dejen de terruquear, sobre todo a los aimaras, porque ellos derrotaron al terrorismo", aseguró el parlamentario en entrevista a Octavo Mandamiento.