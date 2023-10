Gobierno acordó declarar en emergencia Cercado de Lima y Lince

Asimismo, se ha emitido un decreto legislativo que modifica el Código Procesal Penal, donde las requisitorias en el caso de violencia contra la mujer no van a caducar. Estas, que antes caducaban a los seis meses, no van a caducar para no generar un sentimiento de impunidad en los casos de agresión con la mujer e integrantes de la familia.