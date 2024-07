“En ese sentido, no se analiza el costo-beneficio ni el impacto cuantitativo y cualitativo de la vigencia de la Autógrafa de Ley respecto de las empresas de TV de paga y los usuarios del servicio, ya que podría obligar a dichas empresas a expandir la capacidad de sus parrillas, generándoles sobrecostos, que eventualmente, producirían un incremento tarifario que podría perjudicar a los usuarios, o en caso que no puedan expandir la capacidad de sus parrillas, se verían obligadas a sustituir los canales de mayor valoración por otros de menor valoración, lo cual también perjudicaría a los usuarios, al ofrecerles una programación no idónea”, se lee en el oficio que lleva las firmas de la presidenta Dina Boluarte y el premier Gustavo Adrianzén.