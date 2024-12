"Llevamos el tercer año de gestión de este alcalde, esta es la peor gestión municipal de los últimos 25 años en la cual no ha sabido ni respetar la opinión de los empresarios y ya se culminan establecer una reja sin consulta previa", sostuvo Alberto Cieza, presidente de la Asociación Empresarios Mesa Redonda.

Además, señalaron que existe hostigamiento por parte de la actual gestión municipal. "Actualmente existen dos decretos, el 010 y el 011, en el cual supuestamente la letra dice qué tanto mesa redonda como triángulo bravo son zonas en zonas ya declaradas que no debería haber ambulantes no se ha aplicado absolutamente en nada", agregó Andrés Aguirre, presidente de las Asociaciones Triángulo de Grau.

"En el camino se encontró de que estaban planes de expropiar planes inmobiliarios entonces en la cual vamos al artículo 24 dice expropiar valor monumental. Valor monumental no es patrimonio cultural no está reconocido por el Ministerio de cultura el Ministerio de cultura me imagino que hará reconocerlo muchos tres inmuebles qué son valor monumental", refirió Renzo Quispe, abogado de la Conaco.