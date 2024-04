Gustavo Adrianzén descartó filtración de preguntas a Dina Boluarte previo a interrogatorio de la Fiscalía

"No solamente no se filtraron esas preguntas, sino que alguna mente afiebrada tuvo que haber llegado a esas conclusiones. Soy abogado litigante y lo que hacemos usualmente, como no podemos participar del interrogatorio, hacemos un simulacro previo. Si te das cuenta te puedes dar cuenta de qué tipo de preguntas te podría hacerte. El buen abogado litigante prepara a su cliente", argumentó desde Arequipa.