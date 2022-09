Huancayo: capacitan a miembros de mesa para próximas elecciones

El congresista no agrupado indicó que el gobierno "ha hecho de la meritocracia un pecado". La exviceministra del Midis fue retirada del cargo por no cumplir los requisitos para el puesto. Sobre el viaje de Lilia Paredes, dijo que si no regresa al Perú tendrá que “pagar las consecuencias”. Con respecto a Antauro Humala, reiteró que buscará modificar la Ley Orgánica de Elecciones para evitar que sentenciados por homicidio postulen a la Presidencia y Vicepresidencia de la República.