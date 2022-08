Huancayo: menor intentó envenenar a su madre y hermana

Ministro Huerta: No considero que haya un manoseo político en contra de la institución

El titular del Mininter dijo que la salida del anterior comandante general de la PNP se dio porque no tuvo resultados en los tres meses que estuvo al mando. En esa línea, enfatizó que el presidente ha respetado la ley y aseguró que estos cambios no generan inestabilidad. Luego, mencionó que sobre el equipo de Colchado no se ha tenido injerencia u obstruccionismo.