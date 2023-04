Iquitos: Enfermera violentada sexualmente pide justicia

“Él me violó, me agredió sexualmente estaba regresando de vacunar. Me violentó sexualmente. Se volteó y me llevó por un matorral, en medio río, no podía gritar. Él me dijo licenciada aquí nadie te va a escuchar y así fue. Estaba en medio río, no sabía cómo defenderme. He gritado, he pedido apoyo y por más que grité nadie me escuchó, nadie me salvó”, contó.