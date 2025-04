Javier Llaque, exjefe del INPE: "No hay crisis penitenciaria"

En una entrevista concedida al programa Al Final del Día de Canal N, destacó el esfuerzo del personal de seguridad y pidió no politizar el tema, señalando que la fuga no representa el colapso del sistema carcelario.

“El penal de Lurigancho fue entregado en 2017 por una fuga en gestión de la policía. En ocho años no ha habido una fuga. ¿Eso implica que todo el sistema esté en crisis? El año pasado hemos tenido una fuga, no del penal, sino de un hospital. Eso demuestra que hay un control de la cárcel a pesar de las vulnerabilidades. No hay cárcel invulnerable”, agregó.