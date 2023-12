Jorge del Castillo: "La JNJ ha hecho un reglamento que pasa sobre la ley"

“La festinación de trámites que ha hecho la JNJ es impresionante. Su ley orgánica dice que, para iniciar un proceso, tiene que haber una investigación preliminar, y no lo han hecho. Hacen este procedimiento inmediato que no existe en la ley. Han hecho un reglamento que rebaza la ley, es inconstitucional. Un reglamento no puede pasar por encima de la ley, así como la ley no puede pasar por encima de la Constitución”, dijo en Hora y Treinta de Canal N.