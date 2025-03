Jorge Chávez: LAP cuestiona pronunciamiento del MTC

LAP destacó que el avance del proyecto ha sido supervisado por OSITRAN, que en su última inspección no programada, realizada el 14 de marzo de 2025, verificó que el nivel de avance del terminal alcanza el 99.5 %.

“Para el 30 de marzo, Lima Airport Partners (LAP) no contará con el certificado de aeródromo ni con el de Osinergmin. Aún no se han ejecutado todas las pruebas necesarias. En cuanto a la labor de Osinergmin, se han realizado varias pruebas, pero aún quedan pendientes algunas, como la de detección de fallas y fugas cuando el avión recargue petróleo. A la fecha, no tenemos certeza de que estas pruebas se resuelvan dentro de los próximos 15 días”, dijo el titular del MTC, Raúl Pérez-Reyes, en conferencia de prensa.