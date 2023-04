Jorge Montoya asegura que cuenta con los votos para censurar al ministro de Defensa

“No se ha hecho un análisis como debe hacerse en estas situaciones. Su responsabilidad nace desde la intervención de las Fuerzas Armadas en Puno. Cuando un ministro de Estado participa en una declaratoria de estado de emergencia en una región país tiene que tener un plan de intervención, y el plan de intervención no es solamente militar, está acompañado de una acción social al costado, sino no tiene ningún efecto para el tema que se estaba tratando. Y si entró a Puno, una zona convulsionada, sin ninguna medida adicional, solamente con el uso de la fuerza, no se soluciona ningún problema”, dijo en el programa Hora y Treinta de Canal N.