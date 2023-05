José Cueto sobre informe de CIDH: "Está sesgado y espero que el Gobierno no lo haga vinculante"

“Hay un sesgo que nosotros nunca hemos aceptado para los temas de las lamentables muertes que ha habido. Esa parte nunca me ha dejado satisfecho. No me agrada, yendo al informe, que todavía no he podido leer, hay algunos aspectos genéricos que todos compartimos y que se tienen que investigar con imparcialidad, eso creo que todos lo comparten”, indicó.