José Elice: "Existe una crisis de representación, la población no se siente reflejada en el Congreso"

El ex oficial Mayor del Congreso, José Elice, comentó en Octavo Mandamiento sobre el problema de gastos que afronta el Congreso. Refirió que hubo gastos que ya existían y se realizaban, pero hubo otros que no. Señaló que existe una crisis de representación, pues la población no se siente reflejada en sus congresistas. Asimismo, dijo que hay otros responsables de este problema y no sólo José Cevasco. De igual modo, dijo que parte de esta crisis es por el nombramiento de oficiales mayores por cada nuevo presidente del Congreso, así como la formación de nuevas bancadas, lo que genera que llegue más personal llegando a pasar más de tres mil empleados.