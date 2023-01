Juan Carlos Liendo: "Toda la conducción de la violencia es a cargo del Movadef"

“Lo que le corresponde al gobierno, ante la incapacidad de la Policía, o de ser sobrepasada, corresponde la ocupación militar del territorio en frontera, tal y como hizo el presidente Boric en el sur con los mapuches. A pesar de que decía que no iba a militarizar la zona, hoy el sur de Chile está a cargo de las Fuerzas Armadas para garantizar el libre tránsito y que no exista violencia contra los establecimientos del Estado. Las Fuerzas Armadas chilenas controlan el separatismo mapuche. Nosotros tenemos un separatismo aimara que es más complejo, porque está apoyado desde un territorio extranjero. Se necesita asegurar la línea de frontera para proteger a los peruanos. El Estado tiene que asegurar la vida de sus pobladores y no lo está haciendo, sobre todo en Puno”, dijo Liendo, en referencia al soporte que algunas agrupaciones en Puno tendrían de parte de Evo Morales y sus agentes.